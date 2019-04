„Macron belooft lastenverlaging”

Een half jaar na het ontstaan van de massale protestbeweging van ‘gele hesjes’ voor behoud van koopkracht, presenteert de Franse president Macron zijn antwoord op de zorgen. Franse media melden dat hij donderdag in een toespraak om 18.00 uur vooral lagere lasten in het vooruitzicht stelt om koopkracht te repareren. De toespraak was half april gepland, maar werd uitgesteld vanwege de brand in de Notre-Dame de Paris.

Veel Fransen vooral buiten de grootste steden hebben gele hesjes aangetrokken, omdat ze menen dat Macrons links-liberale beleid ten koste gaat van vooral de lagere middeninkomens, onder meer door ‘klimaatbelastingen’. Een reeks prijsstijgingen van benzine en diesel was vorig jaar de druppel die de emmer deed overlopen. De accijnsverhogingen waren volgens Parijs nodig om het autogebruik terug te dringen. Ze zijn door Macron snel weer ingetrokken in reactie op de massale betogingen van de gele hesjes, die steeds vaker uit de hand liepen.