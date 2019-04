Macron belooft eliteschool ENA te sluiten

De Franse president Emmanuel Macron heeft besloten de eliteschool Ecole Nationale d’Administration (ENA) te sluiten. Hij doet dit omdat de opleiding volgens hem het symbool is geworden van de maatschappelijke ongelijkheid in Frankrijk, waar de gele hesjes de afgelopen maanden tegen demonstreerden.

Volgens Macron, die zelf ook op deze school zat, gaat de ENA niet dicht omdat het een slecht idee was. „Het einde van ENA vormt een onderdeel van ambitieuze hervormingen. We moeten iets bouwen dat beter werkt,” aldus de president.

De ENA, opgericht door Charles de Gaulle in 1945, was decennialang een de belangrijkste leveranciers van Franse presidenten, ministers, ambassadeurs en topmensen uit het zakenleven. Het begon ooit als een opleiding voor alle Fransen, maar is door de tijd heen verworden tot wat critici omschreven als „een school voor de rijke elite, die totaal geen aansluiting met de maatschappij meer had.”