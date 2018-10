Macron accepteert ontslag minister Collomb

De Franse president Emmanuel Macron is alsnog akkoord gegaan met het vertrek van zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. De minister diende eerder zijn ontslag in omdat hij weer burgemeester van Lyon wil worden, maar Macron weigerde daar in eerste instantie aan mee te werken.

Inmiddels heeft Macron toch goedkeuring voor het ontslag verleend, meldt het Élysée. Premier Édouard Philippe is gevraagd namen te noemen van een geschikte opvolger. Collomb (71), een voormalig boegbeeld van de socialistische partij, was van 2001 tot mei 2017 burgemeester van Lyon. De nieuwe verkiezing voor het burgemeesterschap is in 2020.