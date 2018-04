Macron: aanval op Syrië was noodzakelijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft de raketaanval op doelen in Syrië verdedigd. De ingreep was noodzakelijk om de internationale gemeenschap „enige geloofwaardigheid” terug te geven, stelde de president in een interview dat is uitgezonden door meerdere Franse media.

Frankrijk, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vuurden zaterdagochtend vroeg 105 raketten af op Syrië. De landen traden samen op om de vermeende aanval met gifgas in het Syrische Douma te vergelden. Macron zei dat de aanval „perfect is uitgevoerd”. Alle projectielen zouden hun doel hebben bereikt.

De president zei zich te willen inzetten voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Hij wil in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder Rusland. Toch uitte hij stevige kritiek op Moskou: een bondgenoot van het Assad-regime. Hij zei dat Rusland „natuurlijk medeplichtig is” aan de daden van de Syrische regering.

Rusland gebruikte volgens Macron zelf geen chloorgas. Het land heeft zich volgens de president echter wel ingezet om te voorkomen dat de internationale gemeenschap via diplomatieke kanalen zou optreden om het gebruik van chemische wapens een halt toe te roepen.