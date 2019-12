Macron: 33 terroristen in Mali uitgeschakeld

Franse militairen hebben in centraal Mali zaterdag 33 terroristen uitgeschakeld. President Emmanuel Macron zei dit op bezoek in het West-Afrikaanse Ivoorkust. Hij zei dat zijn land met nieuwe kracht zal vechten tegen jihadisten in de Sahara.

Macron is in West-Afrika om er Franse militairen te bezoeken. Afgelopen maand verloren er dertien het leven door een helikopterongeluk in het noorden van Mali. Frankrijk heeft 4500 militairen in de arme Sahellanden ingezet om er islamitische extremisten te bestrijden. Sinds 2013 zijn er in Mali bijna veertig Franse militairen om het leven gekomen.

Nederland heeft vijf jaar lang, tot mei dit jaar, militairen in het noordoosten van Mali ingezet.