Macri belooft arme Argentijnse gezinnen steun

De Argentijnse president Mauricio Macri heeft arme families met kinderen vrijdag extra financiële steun beloofd. De gezinnen die ervoor in aanmerking komen krijgen er 46 procent per kind in de vorm van een soort kinderbijslag bij. De centrum-rechtse leider nam met die toezegging tijdens de jaarlijkse rede over de stand van zaken in het land een voorschot op de verkiezingsstrijd. Hij wil oktober worden herkozen.

Macri zei ook dat hij zal doorgaan met investeringsvriendelijke hervormingen. Dat kwam hem op hoongelach en gejoel van politieke tegenstanders te staan. Zij willen een grotere rol voor de overheid in de op twee na grootste economie van Latijns-Amerika.

Macri kreeg na zijn aantreden in 2015 te maken met hoge inflatie en een krimpende conjunctuur bij zijn pogingen de staatsschuld te reduceren tot onder de 56 miljard dollar. Dat was de afspraak met het Internationaal Monetair Fonds. De president zei niettemin dat er ruimte is om de bijstand deze maand al te verhogen. „Helaas worden kinderen het hardst getroffen door armoede”, aldus Macri tegen de parlementariërs.