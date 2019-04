Machthebber Soedan na een dag afgetreden

Minister van Defensie Mohammed Ahmed Awad Ibn Auf, die als leider van de militaire raad de leiding van het land had overgenomen nadat president Omar al-Bashir door de strijdkrachten was afgezet, is afgetreden.

Ibn Auf heeft exact een dag de leiding van het land in handen gehad. Hij geeft met zij aftreden gehoor aan de eis van de honderdduizenden demonstranten, die een burgerregering willen. De Soedanese legerleiding heeft al eerder aangegeven dat die niet de ambitie heeft om aan de macht te blijven.

Luitenant-generaal Abdel Fattah Abdelrahman wordt het nieuwe hoofd van de raad, zei Ibn Auf. Hij zei ook dat stafchef Kamal Abdelmarouf al-Mahi was ontheven van zijn functie als plaatsvervangend hoofd van de overgangsregering.