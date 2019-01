Machteloze parlementschef daagt Maduro uit

De voorzitter van het Venezolaanse parlement, dat volledig buitenspel is gezet, heeft president Nicolás Maduro een dag na diens inauguratie openlijk uitgedaagd. ,,De grondwet geeft me het recht het presidentschap van de republiek over te nemen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar ik heb steun nodig van de burgers’, zei Juan Guaidó. Hij riep bovendien de hulp in van het leger en van de internationale gemeenschap.

Ondanks de protesten legde Maduro donderdag de eed af voor een tweede termijn van zes jaar. Talrijke landen, internationale organisaties en de oppositie in Venezuela bestempelden zijn herverkiezing vorig jaar als ondemocratisch. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) erkent Maduro niet als legitiem president.

Maduro ontnam het parlement, waarin de oppositie de dienst uitmaakte, in 2016 alle macht. De bevoegdheden werden overgedragen aan een Nationale Grondwetgevende Assemblee (ANC) met louter vazallen van de regering. Verscheidene gekozen afgevaardigden zitten in de gevangenis, mogen geen politieke activiteiten ontplooien of zijn gevlucht.