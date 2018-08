Maatregelen tegen ebola-uitbraak werken

De pogingen om de uitbraak van ebola in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo te beteugelen lijken succes te hebben. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag gezegd, hoewel de gegevens nog zorgvuldig moeten worden geanalyseerd en het gevaar van besmetting nog zeker niet is geweken.

„De laatste tendens wijst erop dat de beheersingsmaatregelen werken”, aldus de verklaring van de WHO. Het lukt beter de personen te traceren die contact hebben gehad met ebola-patiënten, zieken sneller te behandelen met medicijnen en mensen die risico lopen in te enten.