Maatregelen tegen corona redden miljoenen levens

Zonder overheidsmaatregelen tegen het coronavirus zouden dit jaar ongeveer 9 op de 10 wereldburgers besmet raken en 40 miljoen mensen overlijden.

Dat schatten onderzoekers van het gerenommeerde Imperial College London op basis van wiskundige modellen.

Dit sterftecijfer kan alleen drastisch worden verlaagd door het snel invoeren van maatregelen, zoals het testen en isoleren van besmette personen en sociaal afstand houden. Beginnen landen daar tijdig mee, –als er slechts één persoon per 500.000 inwoners per week aan het virus overlijdt– dan kan dat wereldwijd 38,7 miljoen levens sparen. In een later stadium is het effect minder groot.

Maatregelen die alleen zijn gericht op het beschermen van ouderen en het verminderen van sociale contacten in de hele bevolking, zijn onvoldoende, stellen de wetenschappers. De gezondheidszorg zal dan in alle landen, met name de armere, snel overbelast raken. In een vervolganalyse keken de onderzoekers naar de effecten van overheidsmaatregelen in elf Europese landen, waaronder Italië, Spanje, Frankrijk en België. Deze landen gingen –uitgezonderd Zweden– in lockdown. De onderzoekers schatten in dat dankzij de maatregelen in deze landen tot nu toe 59.000 doden zijn voorkomen. Deze schatting is onder meer gebaseerd op de afname van het reproductiegetal –een indicator voor hoe snel het virus zich verspreidt– als gevolg van de genomen maatregelen.

De Engelse wetenschappers zijn verder nagegaan welk deel van de bevolking besmet is. Ze schatten dat inmiddels 15 procent van de Spanjaarden en 10 procent van de Italianen met het virus in aanraking is geweest. Ook is zo’n 4 procent van de Belgen en 3 procent van de Fransen, Zweden, Zwitsers en Britten besmet.

De maatregelen die China nam tegen het coronavirus zijn ook heel effectief geweest, schreef een internationaal team van onderzoekers dinsdag in een publicatie in Science. Zonder maatregelen zouden er op 19 februari, de vijftigste dag van de epidemie, zo’n 750.000 bevestigde Covid-19-gevallen zijn. Dankzij het afsluiten van de stad Wuhan op 23 januari, in combinatie met het nationale noodplan, waren dit er een krappe 30.000: 96 procent minder dan te verwachten viel zonder overheidsmaatregelen. Met een van beide maatregelen -alleen het afsluiten van de stad of alleen het nationale noodplan- zouden er zo’n 200.000 besmettingen geregistreerd zijn.