Maas beklemtoont dat Duitsland patiënten uit EU opneemt

De buitenlandminister van de Bondsrepubliek, Heiko Maas, heeft beklemtoond dat zijn land bereid is coronapatiënten uit andere landen van de Europese Unie in ziekenhuizen op te nemen. „Als er bij onze buren bij de verzorging van coronapatiënten als gevolg van de toename van het aantal gevallen problemen ontstaan, dan bieden we natuurlijk snel onze hulp aan, als onze capaciteit dat toestaat”, zei Maas zaterdag.

Na de komst van het virus naar Europa heeft Duitsland eerder dit jaar al patiënten opgenomen uit een reeks buurlanden, inclusief Frankrijk en Nederland. De deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen die beide aan ons land grenzen, hebben aangegeven dat nu weer te doen. Beieren is er over in gesprek met Tsjechië. De Europese Unie heeft 220 miljoen euro opzij gelegd voor het vervoer en de verzorging van patiënten die naar een ander EU-land worden overgebracht.

Maas waarschuwde daarnaast dat er geen eenzijdige sluitingen van grenzen mogen komen. Volgens hem waren die eerder dit jaar fout en zorgden die alleen maar voor meer problemen.