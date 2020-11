Maar één knuffelcontact voor Belgen aan de kerstdis

Een groot feest met familie en vrienden met Kerstmis zit er in België vanwege het coronavirus dit jaar niet in. Belgen mogen met kerst maar één knuffelcontact van buiten het huishouden uitnodigen. Alleenstaanden mogen op 24 en 25 december twee nauwe contacten tegelijk ontvangen, zijn premier Alexander De Croo en de regionale regeringen overeengekomen.

Wel kunnen de niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld antiekmarkten per 1 december weer open. „Maar we kunnen niet aan funshoppen doen”, waarschuwde De Croo. „Winkelen moet kort en alleen”, binnen dertig minuten, met het verplichte mondmasker op. De avondklok blijft en voor oudejaarsavond komt er een algemeen vuurwerkverbod in België. Volgens De Croo blijft de situatie in het land nog steeds bijzonder gevaarlijk. „Ik zou ook liever met mijn zus en ouders Kerstmis vieren”.

De avondklok geldt nationaal van middernacht tot 05.00 uur. Dat betekent dat in de nacht van oud en nieuw de straten leeg moeten blijven. In Brussel en Wallonië geldt zelfs een straatverbod van 22.00 tot 06.00 uur. De horeca, die al bijna vier weken gesloten is, behalve voor take-away, blijft dicht. Ook de kappers en schoonheidssalons moeten nog geduld hebben.

Na urenlange discussies in het Overlegcomité besloten de regeringen de teugels nauwelijks te laten vieren. „Het kan deze winter niet, omdat iedereen veel meer binnen zit en het virus zich gemakkelijker kan verspreiden”, aldus de premier. Hij verwacht dat echte versoepelingen pas mogelijk zijn vanaf half januari, als de elf miljoen Belgen de lockdown volhouden. Hij herhaalde dat hij niet-essentiële reizen, zoals op wintersport, ten sterkste afraadt.