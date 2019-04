Maanlanding Israëlische sonde mislukt

De zachte landing van de Israëlische sonde Beresheet op de maan is donderdag mislukt. Dat heeft het begeleidingsteam bekendgemaakt. Het ruimtevaartuig kreeg tijdens de afdaling naar het maanoppervlak te maken met een aantal technische problemen. Volgens The Jerusalem Post is het toestel daarna gecrasht.

De maanverkenner Beresheet (In den beginne) werd 22 februari vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de ruimte gebracht door een raket van SpaceX, een bedrijf van zakenman Elon Musk. Israël wilde als vierde land een gecontroleerde maanlanding tot een goed einde brengen, na de Sovjet-Unie, Verenigde Staten en China.