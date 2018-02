Maandag besluit over ‘tegenmemo’ Democraten

De veiligheidscommissie van het Huis van Afgevaardigden besluit maandag of een ‘tegenmemo’ van de Democraten wordt geopenbaard. Vrijdag openbaarde de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, het vier pagina’s tellende document van zijn hand. Daarin worden de federale recherche FBI en het ministerie van Justitie er onder andere van beschuldigd een rechter te hebben misleid.

De Democraten vinden dat die memo onjuist en onvolledig is. Democraten zien het als een poging van de Republikeinen om hun president te beschermen. Ze stellen dat de Republikeinen selectief gebruikmaken van geheime informatie om speciaal onderzoeker Robert Mueller in diskrediet te brengen.

Oud FBI-baas Mueller staat aan het hoofd van onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen. Het is nog onbekend wanneer de uitkomsten van dat onderzoek worden geopenbaard. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis, heeft vorige week Huisvoorzitter Paul Ryan gevraagd om Nunes te ontslaan. De partijgenoot van de Nunes weigerde dat.