Maand mei was warmste ooit

De afgelopen maand was de warmste mei ooit gemeten op de aardbol, met uitzonderlijk hoge temperaturen in sommige delen van Siberië, Alaska en Antarctica. Dat maakte de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie vrijdag bekend.

De temperatuur op de wereld was in mei 0,63 graden Celsius hoger dan gemiddeld, aldus de dienst in zijn maandelijkse rapport. In elke maand dit jaar was de gemiddelde temperatuur hoger dan gemiddeld.

In tegenstelling tot die gegevens bleek de gemiddelde temperatuur in Europa in mei wel iets lager, met regionale verschillen. Zo was het in grote delen van het noordoosten en noordwesten warmer maar in het gebied van Scandinavië tot de Balkan en de noordkust van de Zwarte Zee kouder dan gemiddeld.