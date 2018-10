Maan ontdekt buiten ons zonnestelsel

Dat er planeten buiten ons zonnestelsel zijn, was al bekend. Maar nu is er waarschijnlijk voor het eerst een maan ontdekt rond zo’n planeet.

De zogeheten exomaan heeft de wetenschappelijk naam Kepler-1625b-i gekregen. Hij werd ontdekt met de ruimtetelescopen Kepler en Hubble en staat op 8000 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Zwaan. De maan is gigantisch. Hij is net zo groot als de planeet Neptunus, tientallen keren groter dan de aarde. De planeet waar hij omheen draait, is groter dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel.

De maan werd ontdekt door te kijken naar het licht van de ster waar maan en planeet omheen draaien. Toen de planeet voor de ster langs ging, dimde het licht een heel klein beetje. Een paar uur later volgde een kleinere dip in het sterrenlicht, door toedoen van de maan.

Helemaal zeker durven de wetenschappers nog niet te zijn. Ze willen verder onderzoek doen om ook de laatste twijfels uit te sluiten.