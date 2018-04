Maada Bio president Sierra Leone

Julius Maada Bio is de nieuwe president van Sierra Leone. Hij zal woensdagnacht nog worden ingezworen. De kandidaat van de oppositie versloeg daarin de zittende president Ernest Bai Koroma.

De stemming in de tweede verkiezingsronde was spannend. Maada Bio kreeg volgens de officiële uitslag 51,8 procent van de stemmen, tegen 48,2 procent voor Bai Koroma.

Maada Bio is een oude bekende. Hij was in 1996 al even aan de macht in het West-Afrikaanse land nadat hij Valentine Strasser, met wie hij en andere collega’s in 1992 een militaire staatsgreep hadden gepleegd, tot aftreden had gedwongen. Hij maakte de belofte van vrije verkiezingen snel waar.

Nadat hij het leger had verlaten ging Maada Bio studeren in de VS. Na terugkeer in Sierra Leone werd hij lid van de Volkspartij (SLPP), waarvoor hij voor de tweede keer presidentskandidaat was. Ditmaal met succes.