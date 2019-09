M5S maakt weg vrij voor coalitie Italië

Leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) hebben dinsdag in een online stemming voor een samenwerking met de Democratische Partij (DP) gestemd.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte had hen daartoe opgeroepen, in de hoop een nieuwe regeringscoalitie te kunnen vormen. Maar liefst 79,3 procent stemde voor; de rest van de leden was tegen. In totaal werden bijna 80.000 stemmen uitgebracht.

Vicepremier Luigi Di Maio zei dinsdag heel blij te zijn met de uitkomst, aldus het Italiaanse persbureau ANSA. „Ook mogen we heel trots zijn dat de hele wereld heeft gewacht op de uitslag van al deze Italiaanse burgers. En dat op een digitaal platform.” Di Maio noemde dat gegeven uniek. „Het zal geen regering van links of rechts zijn, maar een regering die de juiste dingen moet doen.”

Protestpartij M5S en de sociaaldemocratische PD, die altijd lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, onthulden eerder op dinsdag al een gezamenlijk beleidsprogramma. In het beleidsprogramma van de twee partijen staat onder meer de introductie van een minimumloon. Ook willen ze meer geld uittrekken voor onderwijs.

Conte wil woensdag zijn nieuwe regering presenteren. Hij zal zijn kabinetsopstelling en het regeringsprogramma presenteren aan de Italiaanse president Sergio Mattarella. Premier Conte en zijn nieuwe ministers kunnen dan naar verwachting donderdag worden beëdigd.

De voormalige regeringspartij Lega van de voorgaande vicepremier van Italië, Matteo Salvini, had het kabinet laten vallen in de hoop op nieuwe verkiezingen. Salvini, ook minister van Binnenlandse Zaken, staat er goed voor in de peilingen en hoopte een grotere meerderheid te krijgen. Een samenwerking tussen de Democratische Partij en de Vijfsterrenbeweging zou die stembusgang voorkomen. Dat is nu gelukt.