M5S Italië vraagt meer tijd voor regeerakkoord

De Vijfsterrenbeweging (M5S) in Italië heeft president Sergio Mattarella „nog enkele dagen tijd” gevraagd voor het afronden van de coalitiebesprekingen met de uiterst rechtse Lega. Leider Luigi Di Maio van de protestpartij M5S zei dat maandag, nadat hij het staatshoofd had bijgepraat over het verloop van de onderhandelingen.

Eerder maandag meldden M5S en de Lega dat ze dicht bij een akkoord waren over de vorming van een coalitieregering. De gesprekken tussen M5S en de Lega kwamen pas zeer recent van de grond omdat er aanvankelijk onenigheid was over de rol die Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi zou moeten spelen. Zijn partij is een bondgenoot van de Lega, die hem niet wilde laten vallen.

M5S weigerde echter met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan. Eind vorige week liet Berlusconi weten dat hij de vorming van een regering met alleen M5S en de Lega niet in de weg zou staan.