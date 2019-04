Münster herdenkt slachtoffers terrasaanslag

De Duitse stad Münster houdt zondagmiddag een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de aanslag op een vol terras in het centrum, precies een jaar geleden. Een psychisch gestoorde man reed met een kampeerbusje in op de bezoekers van een restaurant die buiten zaten. Drie mensen waren op slag dood, een zwaargewonde Nederlander overleed vier maanden later alsnog, na talloze operaties te hebben ondergaan.

Er vielen bovendien twintig gewonden, onder wie de vriendin van de omgekomen Twentse garagehouder. De dader beroofde zich na de bloedige actie met een vuurwapen van het leven.

Behalve nabestaanden, slachtoffers die het overleefden, hulpverleners en getuigen zullen vier ministers van de deelstaat Noordrijn-Westfalen de oecumenische kerkdienst zondag bijwonen. Daarna is nog gelegenheid stil te staan bij een gedenksteen die op de plek van drama in de straat is gemetseld.