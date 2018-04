„Münster geen terreur, dader verwarde man”

De aanslag in Münster is gepleegd door een verwarde Duitse man van 48 jaar. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung. Volgens deze krant gaan de autoriteiten daarom niet uit van een terroristisch motief. Er is huiszoeking gedaan bij de man die zichzelf na de aanslag van het leven beroofde met een vuurwapen.

De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over achtergrond of dader van de aanslag.

De man reed rond half vier een vol terras op in de binnenstad van Münster. Daarbij vielen drie doden en dertig gewonden, van wie er nog zes in levensgevaar verkeren, aldus Duitse media.