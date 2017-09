München maakt zich op voor 18 dagen bier

Het jaarlijkse Oktoberfest barst zaterdag in München los. Tot en met dinsdag 3 oktober kan tussen elf uur ’s ochtends en middernacht worden gekozen uit zes verschillende bieren. Jaarlijks komen er zowat zes miljoen bezoekers op het bierfeest af.

Het eerste Oktoberfest dateert van 1810, ter gelegenheid van de bruiloft van prinses Theresia von Sachsen-Hildburghausen en Ludwig, de kroonprins van Beieren. De grote weide waar het feest wordt gehouden, draagt nog steeds de naam van de prinses.

Het eerste vat wordt traditioneel aangeslagen door de burgemeester van München. Daarna is het de beurt aan de bezoekers, van wie velen nog in dirndl (vrouwen) en lederhosen (mannen) gekleed gaan. Ze nemen plaats in een van de veertien tenten, waarvan de grootste plaats biedt aan 10.000 dorstige bezoekers.

Wanneer de laatste bierpomp op de laatste dag sluit, is er bijna 7 miljoen liter bier in de dorstige kelen verdwenen. De bezoekers hebben daarvoor zo’n half miljard euro neergeteld. Voor wie geen alcohol lust of mag: er is in elke tent limonade te koop.