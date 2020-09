Lynx op camera vastgelegd in Belgische Ardennen

De lynx heeft zich gevestigd in België. De Vlaamse natuurvereniging Landschap gaat daarvan uit nu de grootste Europese katachtige op foto is vastgelegd in de Semoisvallei in de Ardennen.

Het dier van het formaat herdershond kwam bijna twee eeuwen niet voor in België, aldus Landschap. Al vele jaren en ook recent claimen mensen in België een lynx te hebben waargenomen, maar dat kon nooit worden geverifieerd.

De lynx, ook wel ‘het spook van het bos’ genoemd, is heel moeilijk op camera vast te leggen. Maar het lukte een vrijwilliger van natuurorganisaties op 27 augustus het volwassen roofdier te fotograferen met een (onbemande) wildcamera. Daarmee zijn „alle twijfels” weggenomen.

Lynxen leven het grootste deel van het jaar solitair, in gebieden van 100 tot 1000 vierkante kilometer groot. In Duitsland leven naar schatting zo’n 140 exemplaren en ook in Frankrijk komt de soort al langer voor als uitvloeisel van herintroductieprojecten. „Nieuwe gebieden in Europa worden veroverd in etappes, met grote boscomplexen als belangrijke stapstenen”, aldus de natuurorganisatie.

Zwitserse, Franse en Duitse experts hebben de foto van de Belgische lynx beoordeeld en zijn er zeker van dat het om een volwassen exemplaar gaat, volledig wild en in uitstekende conditie, schrijft Landschap. De ‘superkat’ eet onder meer herten en wilde zwijnen. Voor mensen is de lynx ongevaarlijk.