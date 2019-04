Luxemburgers nemen afscheid van groothertog

Van maandag tot vrijdag kunnen de Luxemburgers hun overleden groothertog Jean de laatste eer bewijzen. Zijn lichaam, dat in het Groothertogelijk Paleis van de hoofdstad ligt opgebaard, kan verscheidene uren per dag bezocht worden, deelde de persdienst van het Groothertogdom mee. Een condoleanceboek ligt klaar.

Onder meer vertegenwoordigers van de Luxemburgse regering en het parlement hebben al afscheid genomen van het voormalige staatshoofd.

Groothertog Jean is afgelopen dinsdag op 98-jarige leeftijd overleden. Hij was staatshoofd van Luxemburg van 1964 tot 2000 en uitermate geliefd. De staatsbegrafenis is zaterdag in de kathedraal Notre-Dame in de stad Luxemburg. Jean wordt daar bijgezet in de crypte van het vorstelijke graf.

Volgens het Groothertogdom zullen ongeveer 1400 bezoekers de begrafenis bijwonen. Onder hen zullen talrijke leden van Europese koningshuizen zijn. Er geldt momenteel een rouwperiode van twaalf dagen in het land. Luxemburg is het enige Groothertogdom in de wereld en heeft ongeveer 600.000 inwoners.