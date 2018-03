De Luxemburgse douane auto heeft een auto met 159 kilo hasj onderschept. De bestuurder, van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt, is aangehouden. Hij was onderweg van Nederland naar Frankrijk.

De plakken hasj lagen zowel in de kofferbak als in speciaal ingebouwde ruimtes in de auto. De verdovende middelen zouden een straatwaarde van circa 1,3 miljoen euro hebben.

De douane gaat ervan uit dat de smokkel in verband kan worden gebracht met de georganiseerde misdaad.