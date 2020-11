Luxemburg bereidt zich voor op nieuwe lockdown

De Luxemburgse regering maakt zich op voor een nieuwe lockdown in het groothertogdom in de strijd tegen de coronapandemie.

„Als de cijfers niet beter worden, moeten we komende maandag de Kamer van Afgevaardigden vragen om nieuwe regels aan te nemen”, zei premier Xavier Bettel dinsdag. Het kabinet heeft daarom een pakket maatregelen naar het parlement gestuurd. Of dit in werking treedt, wordt maandag beslist.

De coronagolf heeft het op een na kleinste land van de EU met ruim 600.000 inwoners hard getroffen. Sinds eind oktober geldt er een avondklok van 23.00 uur tot 06.00 uur en een gedeeltelijke mondkapjesplicht, in elk geval op plekken waar meer dan vier mensen samenkomen.

In Luxemburg zijn tot nu 9286 besmettingsgevallen met het coronavirus gerapporteerd. Er overleden 236 mensen als gevolg van het virus. 211 mensen liggen in ziekenhuizen, van wie 46 op de intensive care.