Lula veroordeeld tot bijna 13 jaar cel

De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva (73) is woensdag opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf, ditmaal van 12 jaar en 11 maanden. Rechter Gabriela Hardt van het federaal hof in Curitiba achtte hem volgens de media schuldig aan corruptie en witwassen.

Lula zou ‘smeergeld’ hebben gekregen van de aannemers Odebrecht en OAS in de vorm van renovatie van een boerderij in de stad Atibaia. In ruil daarvoor zou de linkse politicus die bedrijven orders bezorgen bij de staatsoliemaatschappij Petrobras. Zelf beweert Lula dat het verbouwde pand niet van hem is maar van een vriend.

Voor een andere omkoopzaak kreeg Lula, die in de periode 2003-2010 aan de macht was, eerder 12 jaar en een maand. Hij zit sinds april vast en kon niet opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezing, die werd gewonnen door de zeer rechtse oud-militair Jair Bolsonaro.