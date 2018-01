Lula toch kandidaat voor Arbeiderspartij

De in hoger beroep veroordeelde Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva is in de komende verkiezingen toch de presidentskandidaat van de Arbeiderspartij. Partijleider en senator Gleisi Hoffmann zei dat donderdag tijdens een bijeenkomst met vakbonden.

Lula is woensdag in hoger beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen. Drie rechters van de federale rechtbank bekrachtigden unaniem zijn eerdere veroordeling. Zij verhoogden daarbij de gevangenisstraf van 9,5 jaar naar 12 jaar en een maand. Doordat de rechtbank unaniem was in het vonnis, zal Lula waarschijnlijk onverkiesbaar worden verklaard. In de peilingen ligt Lula ver voor op de rest van de kandidaten.

Lula was van begin 2003 tot 2011 president namens de Arbeiderspartij. Hij zou voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming.