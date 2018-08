Lula ondanks gevangenschap kandidaat-president

Voormalig Braziliaans president Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva (72) is door de Arbeiderspartij opnieuw kandidaat gesteld voor de partij tijdens de presidentsverkiezingen. Dat is opmerkelijk omdat Lula, zoals hij meestal wordt genoemd, sinds april van dit jaar in de gevangenis zit.

De linkse Lula kreeg twaalf jaar cel vanwege een corruptiezaak die de tríplex-zaak wordt genoemd. Hij nam een gift van een bouwonderneming aan, een appartement aan de kust van de deelstaat São Paulo. De kostbare flat was feitelijk smeergeld van de onderneming in ruil voor opdrachten van de overheid.

Lula was president van 2003 tot 2010. In die jaren voerde hij een kostbaar sociaal beleid dat talrijke Brazilianen uit de armoede haalde. Hij is daarom nog steeds populair en zou volgens de peilingen de verkiezingen weer makkelijk winnen.

De kandidatuur moet nu officieel worden ingediend bij de verkiezingsautoriteiten voor 15 augustus. Verwacht wordt dat een rechter de kandidatuur zal verbieden. Als het aan Lula zelf ligt doet hij mee aan de presidentsverkiezingen die in oktober worden gehouden.