Lula moet zich vrijdag in gevangenis melden

Een federale rechter in Brazilië heeft gelast dat voormalig president Luiz Inacio Lula da Silva zich uiterlijk vrijdagmiddag moet melden bij de gevangenis om daar te beginnen aan het uitzitten van een gevangenisstraf van twaalf jaar.

Lula heeft nog een beroep lopen tegen het vonnis en mocht de uitspraak tot nu toe in vrijheid afwachten. Maar woensdag gelastte het hooggerechtshof in Brazilië met zes tegen vijf stemmen dat Lula onmiddellijk de gevangenis in moet.

Het hof oordeelde in 2016 dat verdachten aan hun gevangenisstraf moeten beginnen als hun eerste beroep tegen een veroordeling is afgewezen. Dat besluit was echter onderwerp van discussie.

Lula wil weer meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar zal door zijn veroordeling vermoedelijk onverkiesbaar worden verklaard. Toch voert hij de peilingen aan in het politiek verdeelde land. Hij was van begin 2003 tot 2011 al president namens de linkse Arbeiderspartij. Aanhangers van Lula denken dat hij wordt vervolgd om te voorkomen dat hij weer meedoet aan de verkiezingen.