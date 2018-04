Lula laat deadline verlopen

Luiz Inácio Lula da Silva heeft de deadline om zich te melden bij de Braziliaanse politie laten verstrijken. Volgens de media is de oud-president daarover wel in onderhandeling. Hij heeft zich met een aantal aanhangers teruggetrokken in het hoofdkwartier van de metaalbewerkersbond in São Bernardo do Campo. In deze voorstad van São Paulo was een helikopter klaargezet om Lula naar een gevangenis in Curitiba te brengen.

Eerder op de dag wees het hof van appel ook het laatste verzoek van Lula af om op vrije voeten te blijven tot in hoger beroep vonnis is gewezen. De federale rechter had hem gelast zich uiterlijk vrijdag 17.00 uur plaatselijke tijd over te geven om een straf van twaalf jaar uit te zitten. Lula, die in oktober opnieuw aan de verkiezingen wil meedoen, is veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen.