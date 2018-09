Lula geeft presidentskandidatuur niet op

De voormalige Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva blijft alles in het werk stellen om bij de verkiezingen van volgende maand een nieuwe ambtstermijn te bemachtigen. Dat heeft zijn advocaat maandag gezegd na een bezoek aan de gevangenis waar de kandidaat van de Arbeiderspartij vastzit na een veroordeling wegens corruptie.

Lula zal doorvechten totdat al zijn beroepsmogelijkheden voor het hooggerechtshof zijn uitgeput. Zijn team zal de leden van de hoogste rechtsinstantie in Brazilië blijven wijzen op de aanbeveling van de mensenrechtencommissie van de VN. Haar onafhankelijke deskundigen zijn van mening dat Lula moet kunnen meedoen aan de presidentsverkiezing. Lagere rechters hebben dat argument al van tafel geveegd.

De ultrarechtse kandidaat Jair Bolsonaro, die vorige week door een veertigjarige man 'in opdracht van God' werd neergestoken, zal voordat de stembureaus op 7 oktober de deuren openen geen campagne meer kunnen voeren. De directie van het ziekenhuis in São Paulo waar hij ligt, zei maandag dat de toestand van Bolsonaro nog altijd zorgelijk is. Hij moet nogmaals een zware operatie ondergaan.