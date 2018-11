Een luipaard heeft een 4-jarig meisje in Nepal gedood. Het kind speelde voor haar huis in een dorpje in het midden van het land toen het dier aanviel, meldt de lokale politie. Het kind bezweek in het ziekenhuis.

De kleuter en haar familie leefden in de buurt van een bos. Omdat wilde dieren door ontbossing hun natuurlijke omgeving verliezen, komen confrontaties met mensen in Nepal steeds vaker voor, vooral in de buurt van bossen en nationale parken.