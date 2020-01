Luigi di Maio stopt als voorzitter Italiaanse Vijfsterrenbeweging

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi di Maio stapt op als partijvoorzitter van de Vijfsterrenbeweging (M5S), meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Hij blijft wel aan als minister. Het vertrek van Di Maio zorgt voor onzekerheid binnen de regering. De afgelopen weken zijn achttien parlementsleden van M5S uit de partij gestapt.

M5S regeert met de Democratische Partij (PD). Meestal staan die partijen lijnrecht tegenover elkaar in het parlement. De partijen denken anders over veel zaken, maar hebben samen deze gelegenheidscoalitie gevormd om de rechtse partij Lega van Matteo Salvini te dwarsbomen.

Lega en M5S vormden tot afgelopen zomer een regering. Salvini stapte daar toen uit in de hoop zijn populariteit in de peilingen te benutten in nieuwe verkiezingen. De coalitie tussen M5S en PD gooide echter roet in het eten voor Lega.

Vito Crimi neemt voorlopig het leiderschap van de Vijfsterrenbeweging over.