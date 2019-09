Luchtvaartvakbond Hongkong wil uitleg ontslag

De vakbonden voor vliegtuigpersoneel in Hongkong vragen luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific om nader te verklaren waarom tientallen medewerkers zijn ontslagen. „Het bedrijf moet stoppen met cabinepersoneel ontslaan om wat ze op hun persoonlijke sociale media plaatsen”, schrijven de vakbonden.

Al zeker 36 medewerkers, ook piloten, zijn vermoedelijk ontslagen omdat ze berichten plaatsen waarin ze steun betuigen aan de demonstranten in de stad of deelnamen aan de acties. In Hongkong zijn al maanden protesten tegen de toenemende invloed van de Chinese regering.

De regering in Peking bekritiseerde Cathay Pacific vorige maand, omdat personeel van de luchtvaartmaatschappij deelnam aan de protesten. In reactie daarop werden medewerkers ontslagen die deelnamen aan de demonstraties of daar op sociale media berichten over plaatsten.