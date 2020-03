Luchtruim Suriname dicht na eerste besmetting coronavirus

In Suriname is vrijdag het eerste geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Vicepresident Ashwin Adhin heeft direct na de bekendmaking laten weten dat het luchtruim vanaf zaterdag dichtgaat.

De besmette persoon is woensdag met het vliegtuig vanuit Nederland in Suriname aangekomen en wordt thuis verpleegd. De patiënt was voornamelijk in Rotterdam en Delft geweest. Een andere maatregel die de regering heeft genomen, is dat sociale bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen zouden komen, niet door mogen gaan.