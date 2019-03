Luchtruim Pakistan stap voor stap heropend

Het vliegverkeer van en naar Pakistan wordt stap voor stap heropend. Het werd gesloten na luchtgevechten boven de door India en Pakistan omstreden regio Kashmir. Pakistaanse internetmedia meldden donderdag dat het luchtruim na twee dagen van spanningen weer open ging, maar de luchtvaartautoriteiten meldden dat het vliegverkeer stapsgewijs wordt hervat.

Op de luchthavens van de hoofdstad Islamabad, de grootste stad Karachi, Peshawar en Quetta begint dat vrijdag om 14.00 uur onze tijd. Ook wordt het internationale vliegverkeer nog slechts spaarzaam over speciale routes geleid.

Vier vliegvelden in de oostelijke provincie Punjab, de luchthavens van Faisalabad, Lahore, Multan en Sialkot, blijven in ieder geval dicht voor de burgerluchtvaart tot maandagmorgen 09.00 uur, zei een woordvoerder van de Pakistaanse Dienst Burgerluchtvaart (CAA), volgens de nieuwssite Geo TV.

De sluiting volgt op een confrontatie tussen de Indiase en Pakistaanse luchtmacht boven het omstreden gebied Kashmir. Er zijn voor zover bekend drie toestellen neergehaald, twee Indiase en één uit Pakistan. Een Indiase piloot is gevangengenomen nadat zijn gevechtsvliegtuig in Pakistaans gebied was neergestort. Hij wordt vrijdag als een gebaar van goede wil over de Pakistaans-Indiase grens gezet.