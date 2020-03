Luchtmachtbasis Irak opnieuw bestookt met raketten

De luchtmachtbasis Kamp Taji in Irak is zaterdag voor de tweede keer in een week tijd bestookt met raketten. De basis ten noordwesten van Bagdad, waar ook buitenlandse militairen zijn gestationeerd, werd op klaarlichte dag aanvallen. Veiligheidsbronnen meldden twee zwaargewonden. Het zou gaan om militairen van de Iraakse luchtmacht. Zij verkeren in kritieke toestand.

Wie achter de aanval zit is niet bekend. De lanceerinstallatie die de raketten afschoot is gevonden, maar de daders zelf waren toen al weg.

Woensdag werd Kamp Taji ook al gebombardeerd, toen door sjiitische milities. Bij die aanvallen kwamen twee Amerikanen en een Brit om het leven. De VS bestookten daarom in Irak vijf wapenopslagplaatsen van de door Iran gesteunde milities.

Sinds de dood in januari van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse raket zijn de spanningen in de regio opgelopen. De invloed van Iran in Irak is groot.