Luchthaven van corona-epicentrum Wuhan weer open

Het vliegveld van Wuhan, de Chinese stad waar het coronavirus voor het eerst opdook en sindsdien de wereld in zijn greep houdt, is weer geopend voor internationale vluchten. Woensdagochtend landde een vliegtuig uit Zuid-Korea met 60 passagiers op het Wuhan Tianhe International Airport, de eerste internationale vlucht sinds maart dit jaar.

De Chinese miljoenenstad Wuhan ging op 23 januari compleet in lockdown. De elf miljoen inwoners werden hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Het duurde tot 8 april voordat de drastische maatregelen in de stad werden ingetrokken. In Wuhan raakten ruim 50.000 mensen besmet met het coronavirus, waarvan volgens de officiële Chinese cijfers 2500 mensen overleden.

In navolging van enkele andere Chinese steden zoals Peking en Shanghai, is Wuhan nu ook weer toegankelijk voor internationale reizigers. Na landing zijn zij verplicht binnen 72 uur een coronatest te nemen, en moeten daarna twee weken in quarantaine.