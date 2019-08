Luchthaven Tripoli beschoten, ondanks bestand

De luchthaven bij de Libische hoofdstad Tripoli is zondag beschoten. De door de VN erkende regering in die stad zegt dat troepen van krijgsheer Khalifa Haftar achter de aanval zitten. Die milities zouden afspraken over een wapenstilstand tijdens het Offerfeest hebben geschonden.

Het management van vliegveld Mitiga meldt in een verklaring dat het vliegverkeer „tot nader orde” is opgeschort. Op foto’s is te zien dat rook opstijgt bij de luchthaven. Die ligt in een gebied dat in handen is van troepen die de regering in Tripoli steunen.

De hoofdstad wordt al maanden belegerd door de strijdkrachten van Haftar. Die hadden toegezegd tot maandagmiddag geen aanvallen uit te voeren.

Een regeringswoordvoerder zegt dat naast de luchthaven ook een woning is geraakt. Daarbij zouden drie burgers gewond zijn geraakt. „De milities van Haftar hebben het bestand twee keer geschonden”, aldus de zegsman. Volgens hem is met raketten geschoten vanuit gebieden waar de troepen van Haftar de baas zijn.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011.