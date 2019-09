‘Luchtaanvallen VS in provincie Idlib’

Rusland beschuldigt de VS van luchtaanvallen op doelen in de Syrische provincie Idlib terwijl daar een staakt-het-vuren in acht is genomen. Het bestand wordt daarmee bedreigd, aldus het Russische leger zondag.

Volgens het Russische leger hadden de VS Rusland en het aangrenzende Turkije niet op de hoogte gesteld van de aanvallen. Zaterdagochtend ging een wapenstilstand in die was uitgeroepen door het Syrische leger. Syrië is samen met Rusland al vier maanden bezig met het bombarderen van het gebied waardoor honderden burgers zijn omgekomen.

Het Amerikaanse leger liet weten dat het een aanval had uitgevoerd op een faciliteit van terreurbeweging al-Qaeda ten noorden van Idlib.

De provincie Idlib is een van de laatste regio’s die niet in handen is van de regering van president Bashar al-Assad.