„Luchtaanvallen op doelen in Oost-Ghouta”

De gevechten in Oost-Ghouta zijn maandag onverminderd doorgegaan. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd op verscheidene frontlinies in de opstandige Syrische regio ten oosten van hoofdstad Damascus. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bekendgemaakt. Volgens de in Groot-Brittannië gevestigde organisatie zijn doelen in Harasta, Beit Sawa en Hosh al-Ashari gebombardeerd en bestookt met mortiergranaten.

Een konvooi van de Verenigde Naties was net op weg om hulpgoederen uit te delen in de zwaar belegerde enclave, waar islamitische milities proberen stand te houden tegen het leger van president Assad en diens bondgenoten.

Assad: Offensief in Oost-Ghouta gaat door

Eerder meldde het Observatorium al dat Syrische troepen zondagavond verder waren opgerukt in de streek, gesteund door gevechtsvliegtuigen en helikopters.

VS: Russen doden burgers in Oost-Ghouta