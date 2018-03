Luchtaanvallen in relatief kalm Zuid-Syrië

Voor het eerst in acht maanden tijd hebben Syrische gevechtsvliegtuigen luchtaanvallen uitgevoerd in de zuidelijke provincie Deraa. De aanvallen waren even ten oosten van de provinciehoofdstad Deraa en andere aanvallen circa 60 kilometer en zuidwesten van Damascus.

Het regeringsleger beheerst het noordelijke deel van de stad Deraa en een brede strook land die de stad verbindt met het eveneens door het regime van president Assad beheerste Syrië. Deraa is eerder tot een ‘de-escalatie zone’ uitgeroepen waar de strijdende partijen terughoudend zouden zijn.

In februari zijn regeringstroepen begonnen een enclave van jihadisten ten oosten van Damascus, Oost-Ghouta, te heroveren. Een zegsman van strijders die zich Vrij Syrisch Leger noemen, zei dat de luchtaanvallen in het zuiden mogelijk een waarschuwing aan de rebellen vormen, om zich niet met de strijd om Oost-Ghouta te komen bemoeien.