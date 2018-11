Luchtaanvallen bij Syrische provincie Idlib

Voor het eerst sinds Turkije en Rusland in september afspraken maakten over zones in de Syrische provincie Idlib waar een bestand moet gelden, zijn er luchtaanvallen geweest op die zones. Volgens Syrische waarnemers zijn gebieden in handen van jihadisten en rebellen ten westen van de stad Aleppo met behulp van vliegtuigen bestookt.

De luchtaanvallen volgen op een kennelijke gifaanval zaterdagavond in Aleppo. De aanvallers gebruikten munitie met gifgas bij de beschieting van woonwijken in westelijke voorsteden van Aleppo, volgens de Syrische autoriteiten. Zij hebben de Veiligheidsraad van de Verenigde naties gevraagd zich duidelijk uit te spreken tegen deze terroristische gifaanval met chloorgas.

Russische en Syrische media meldden dat er zeker vijftig mensen met vergiftigingsverschijnselen in ziekenhuizen zijn opgenomen en er in totaal meer dan honderd zijn getroffen, vooral door ademhalingsproblemen. Rebellen hebben het bezit van chemische wapens ontkend.