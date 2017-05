Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Syrië een luchtaanval uitgevoerd op door de Syrische regering gesteunde milities. De aanleiding daarvoor was dat de milities te dicht bij stellingen van door Amerika gesteunde strijders waren gekomen.

De actie was bij de stad At Tanf. De vliegtuigen gingen in de aanval nadat waarschuwingsschoten niets hadden uitgericht.