Luchtaanval op vliegveld Tripoli

Een niet-geïdentificeerd gevechtsvliegtuig heeft een aanval uitgevoerd op een start- of landingsbaan van de luchthaven van Tripoli. Het is niet duidelijk wie hier achter zit en het vliegveld is kort na de aanval dichtgegaan. De luchthaven Mitiga, die aan de kust ligt in het oosten van de stad, was de enige luchthaven die nog functioneerde in de stad. Er zijn geen gewonden gevallen en over de schade is niets bekendgemaakt.

Het vliegveld Mitiga stamt uit 1923 en is sinds begin vorig jaar feitelijk de internationale luchthaven van de Libische hoofdstad. In 1978 werd een grote internationale luchthaven ten zuiden van de stad geopend. In de strijd na de val van de dictatuur van Muammar Kaddafi in 2011 is dat vliegveld voor een groot deel verwoest en sinds 2014 niet meer in gebruik.