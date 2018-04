Luchtaanval op vliegveld Syrië, VS ontkennen

Een militair vliegveld in de buurt van de Syrische stad Homs is maandagochtend onder vuur genomen. Volgende de staatstelevisie was de luchthaven doelwit van meerdere raketten en zijn bij de aanval doden en gewonden gevallen. De Syrische luchtafweer haalde acht raketten uit de lucht.

Syrische media berichten over meerdere explosies en vermoeden dat de Verenigde Staten achter de aanval zitten. Het Amerikaanse leger stelt in een reactie geen luchtaanvallen te hebben uitgevoerd. ,,We blijven de situatie echter nauwlettend volgen en ondersteunen de lopende diplomatieke pogingen om degenen die chemische wapens gebruiken, in Syrië en anderszins, verantwoordelijk te houden."

Een Israëlische woordvoerster wilde geen commentaar geven op de gebeurtenissen bij het vliegveld. Israël heeft vaker luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelwitten in het buurland. In februari schoot de Syrische luchtafweer een Israëlische F-16 uit de lucht die een Iraanse basis in het land had bestookt. En onlangs maakte het Israëlische leger bekend in 2007 een kernreactor te hebben vernietigd in de woestijn bij Deir al-Zor.

De Amerikaanse president Donald Trump had een dag eerder nog met vergeldingsacties gedreigd als zou blijken dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt. Volgens hulporganisaties zijn zaterdag tientallen mensen gedood door een gifaanval in Douma. De Syrische regering ontkent op zijn beurt chemische wapens te hebben gebruikt.