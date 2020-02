Luchtaanval in Syrië: 9 burgers dood

Door een luchtaanval van regeringstroepen en bondgenoot Rusland zijn zondag in het noordwesten van Syrië negen burgers om het leven gekomen. Onder hen twee kinderen van 9 en 13. Zeven slachtoffers waren lid van dezelfde familie.

Het bombardement had plaats in Sarhim, in de provincie Idlib. Dat is het enige overgebleven bolwerk van jihadistische rebellen die strijden tegen de Syrische president Bashar al-Assad. Zij worden de laatste tijd met grote regelmaat bestookt. Tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.