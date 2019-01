Luchtaanval doodt aanslagpleger USS Cole

Jamal al-Badawi, een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij het bombardement op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000, is om het leven gekomen door een luchtaanval van het Amerikaanse leger. Die aanval was op 1 januari, maar nu pas heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd dat al-Badawi gedood is.

Jamal al-Badawi werd in 2003 door een Amerikaanse rechtbank ter dood veroordeeld voor terreurgerelateerde feiten, waaronder moord. Bij de aanslag op de USS Cole kwamen zeventien Amerikaanse militairen om en raakten veertig mensen gewond. Jamal al-Badawi zat in Jemen vast, maar kwam in 2004 vrij.