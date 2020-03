Louvre museum heropent na sluiting vanwege coronavirus

Museum het Louvre in Parijs is heropend na drie dagen sluiting in verband met voorzorgsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. De circa driehonderd personeelsleden stemden zondag voor de sluiting, nadat de Franse regering grote bijeenkomsten met meer dan 5000 mensen in afgesloten ruimten had verboden. Dat was een voorzorgsmaatregel gericht tegen het nieuwe uit China afkomstige coronavirus.

Het wereldberoemde Louvre heeft ruimten waar meer dan 5000 mensen per dag komen. Er komen jaarlijks bijna 10 miljoen bezoekers van wie driekwart uit het buitenland. In een personeelsvergadering is woensdagmorgen besloten de deuren weer te openen nadat extra beschermingsmaatregelen waren ingevoerd, berichtten Franse media.